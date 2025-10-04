Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray – Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 8. haftada dev derbi maçı mücadelesi!
Giriş Tarihi: 4.10.2025 08:01

Süper Lig'in 8. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray, RAMS Park'ta rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Futbolseverler, "Galatasaray – Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Sarı-kırmızılılar ile siyah-beyazlılar arasındaki mücadele, puan tablosunda da kritik öneme sahip. İşte GS - BJK derbi maçı öncesi muhtemel 11'ler:

Süper Lig'in en heyecanlı mücadelelerinden biri olan Galatasaray – Beşiktaş derbisi, 8. haftada futbolseverlerle buluşuyor. Sarı-kırmızılılar, ev sahibi avantajını kullanarak rakibini mağlup etmeyi hedeflerken, siyah-beyazlılar da deplasmanda puan alarak üst sıralara tırmanmayı planlıyor. Derbi öncesi her iki takımın kadro ve son form durumları merak ediliyor. Peki Galatasaray- - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 8. haftasında futbolseverler dev bir mücadeleye tanık olacak. Galatasaray – Beşiktaş derbisi, 4 Ekim 2025 bugün saat 20.00'de başlayacak. Maç, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

beIN Sports ekranlarından yayımlanan Süper Lig maçlarında derbi heyecanı yaşanıyor.

Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, İlkay (Sane), Barış, Osimhen (Icardi)

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Cerny, Ndidi, Orkun, Rafa, Toure, Abraham (Jota)

