Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11’i
Giriş Tarihi: 13.8.2022 14:24

Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11’i

Süper Lig 2. Hafta heyecanı yeni karşılaşmalarla devam ediyor. Galatasaray evinde Giresunspor’u ağırlıyor. Geçen sezon ligde aradığını bulamayan sarı kırmızılılar bu sene ligde temiz bir sayfa açmak istiyor. Taraftarlar Galatasaray Girensunspor maçı hangi kanalda sorusuna yanıt aramaya başladı. Heyecanlı karşılaşma için nefesler tutuldu. Peki, Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11’ler…

Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11’i

Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. Sarı kırmızılı taraftarlar maç için geri sayıma başladı. Spor Toto Süper Lig 2. Haftada Galatasaray ve Giresunspor tarihinde 15. Kez bir araya geliyor. Lige hızlı bir giriş yapan takımlar şampiyonluk mücadelesi veriyor. Peki, Galatasaray Girensunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşma hakkında bilgiler…

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 13 Ağustos 2022 (bugün)

Saat: 21.45

Yer: NEF Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam NEF Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maç beIN Sports HD1 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Oliveira, Midtsjö, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Seferovic

Giresunspor: Piri, Hayrullah, Picinciol, Perez, Alper, Murat Cem, Traore, Sergio, Doğan Can, Sainz, Bajic

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Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11’i
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