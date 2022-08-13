Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11’i

Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. Sarı kırmızılı taraftarlar maç için geri sayıma başladı. Spor Toto Süper Lig 2. Haftada Galatasaray ve Giresunspor tarihinde 15. Kez bir araya geliyor. Lige hızlı bir giriş yapan takımlar şampiyonluk mücadelesi veriyor. Peki, Galatasaray Girensunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşma hakkında bilgiler…