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Giriş Tarihi: 24.9.2022 13:24

Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Maçı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, Galatasaray İstanbulspor maçı canlı izle ekranı için ‘’Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda?’’ sorusunu yöneltiyor. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmanın detayları…

Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray İstanbulspor maçı için heyecan dorukta. Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray ile İstanbulspor, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi futbolseverlerin gündeminde Galatasaray İstanbulspor maçı canlı izle ekranı yer alıyor. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Galatasaray İstanbulspor maçı canlı izle linki ve karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyon adaylarından Galatasaray ile Süper Lig'e 17 yıl aradan sonra geri dönen İstanbulspor, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İşte, Galatasaray-İstanbulspor maçı tarihi, saati ve canlı izle kanalı ile ilgili detaylar şöyle;

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray İstanbulspor maçı, 24 Eylül 2022 Cumartesi günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray İstanbulspor maçı, D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE EKRANI

https://www.dsmartgo.com.tr/tv-izle/spor-smart/11909

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Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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