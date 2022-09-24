Galatasaray İstanbulspor maçı için heyecan dorukta. Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray ile İstanbulspor, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi futbolseverlerin gündeminde Galatasaray İstanbulspor maçı canlı izle ekranı yer alıyor. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Galatasaray İstanbulspor maçı canlı izle linki ve karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Şampiyon adaylarından Galatasaray ile Süper Lig'e 17 yıl aradan sonra geri dönen İstanbulspor, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İşte, Galatasaray-İstanbulspor maçı tarihi, saati ve canlı izle kanalı ile ilgili detaylar şöyle;