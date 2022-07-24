Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.7.2022 00:29

Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlık maçları devam ediyor. Sarı kırmızılılar hazırlık maçlarında galibiyeti bulmakta zorlanıyor. 5. Hazırlık maçında rakip Kasımpaşa! Taraftarlar “Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta” sorularına yanıt arıyor. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom yeni sezona tam gaz hazırlanıyor. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…

Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

"Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta" soruları gündemdeki yerini aldı. Sarı kırmızılılar Sturm Graz, Mol Vidi, Sigma Olomouc ve Pardubice karşılaşmalarından sonra Kasımpaşa karşısında galibiyet arıyor. Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı canlı yayın kanalı ve saati ile araştırılıyor. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS maçı hakkında bilgiler…

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlık maçlarında iki Süper Lig takımı karşı karşıya!

Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı 24Temmuz 2022 (bugün) oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kıran kırana geçecek hazırlık maçı mücadelesi Spor Smart ekranlarından naklen izlenecek.

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Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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