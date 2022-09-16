Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 16.9.2022 15:54

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor canlı yayın kanalı

Galatasaray Konyaspor maçı canlı yayın kanalı, yayın saati ve muhtemel 11 gibi bilgilerle gündemdeki yerini aldı. Süper Lig puan durumu tablosunda lider durumda bulunan Konyaspor, Cimbomun evine konuk olacak. Süper Lig 7 hafta maçları arasında yer alan heyecanlı karşılaşma için geri sayım başladı. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? İşte, karşılaşmanın detayları…

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor canlı yayın kanalı

Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle ekranı şimdiden ziyaret edilmeye başladı. Süper Lig 7. Hafta heyecanı devam ediyor. Sarı kırmızılılar yeşil beyazlı takımı evinde ağırlamaya hazırlanıyor. Ligin liderini ağırlayacak Cimbom yeni mücadele için hazırlandı. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, GS Konyaspor canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler…

GALATASARY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tarih: 16 Eylül 2022

Saat: 20.00

Yer: Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Hakem: Abdülkadir Bitigen

Canlı yayın kanalı: beIN Sports 1

GOMİS 11'I BIRAKMIYOR

Teknik direktör Okan Buruk, ligde gol yemeyen Arabam. com Konyaspor'u detaylıca analiz etti. Buruk, Kasımpaşa'yı net bir oyunla yenen takımını bozmamaya karar verdi. Abdülkerim'in cezası sona erse de taktik çalışmalarda Emin Bayram as takımda oynadı.

FORMU ZİRVE YAPTI

Forvette ise formda golcüsü Gomis'le maça başlayacak Galatasaray'da yeni transfer İcardi de kadroya alınacak. Yedek kulübesinde oturacak Arjantinli dünya yıldızı, oyunun gidişatına göre ikinci yarıda şans bulacak.

İKİ TAKIM DA İSTEKLİ

Geride kalan 6 haftada 13 puana ulaşan Aslan, Avrupa'dan elenmesinin hırsını ligde çıkaran 14 puanlı lider Konyaspor'la mücadele edecek. Yeşil-beyazlılar, ligde henüz gol yemezken mağlubiyet yüzü de görmedi. Galatasaray ise maç fazlasıyla da olsa yeniden liderlik keyfi yaşamak istiyor.

Süper Lig'de en son 26 Aralık 2020'de zirveye çıkan sarı-kırmızılılar, 71 haftadır liderliğe hasret kaldı. Sezon başında 40 bin kombine bilet satarak büyük bir başarıya imza atan G.Saray'da bu maç için satışa çıkan 10 bin bilet de kısa süre içinde tükendi. Nef Stadı'nda toplam 50 bin taraftarın karşılaşmayı izlemesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor canlı yayın kanalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA