Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor canlı yayın kanalı

Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle ekranı şimdiden ziyaret edilmeye başladı. Süper Lig 7. Hafta heyecanı devam ediyor. Sarı kırmızılılar yeşil beyazlı takımı evinde ağırlamaya hazırlanıyor. Ligin liderini ağırlayacak Cimbom yeni mücadele için hazırlandı. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, GS Konyaspor canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler…
GALATASARY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tarih: 16 Eylül 2022
Saat: 20.00
Yer: Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Hakem: Abdülkadir Bitigen
Canlı yayın kanalı: beIN Sports 1
FORMU ZİRVE YAPTI
Forvette ise formda golcüsü Gomis'le maça başlayacak Galatasaray'da yeni transfer İcardi de kadroya alınacak. Yedek kulübesinde oturacak Arjantinli dünya yıldızı, oyunun gidişatına göre ikinci yarıda şans bulacak.
İKİ TAKIM DA İSTEKLİ
Geride kalan 6 haftada 13 puana ulaşan Aslan, Avrupa'dan elenmesinin hırsını ligde çıkaran 14 puanlı lider Konyaspor'la mücadele edecek. Yeşil-beyazlılar, ligde henüz gol yemezken mağlubiyet yüzü de görmedi. Galatasaray ise maç fazlasıyla da olsa yeniden liderlik keyfi yaşamak istiyor.
Süper Lig'de en son 26 Aralık 2020'de zirveye çıkan sarı-kırmızılılar, 71 haftadır liderliğe hasret kaldı. Sezon başında 40 bin kombine bilet satarak büyük bir başarıya imza atan G.Saray'da bu maç için satışa çıkan 10 bin bilet de kısa süre içinde tükendi. Nef Stadı'nda toplam 50 bin taraftarın karşılaşmayı izlemesi bekleniyor.