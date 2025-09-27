Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları
Giriş Tarihi: 27.9.2025 23:18

Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor! Galatasaray – Liverpool karşılaşması için futbolseverler “Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularını araştırıyor. Dev mücadele Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Rams Park)’ta gerçekleşecek. Maçın canlı yayın kanalı ile birlikte bilet fiyatları da gündemde. İşte, maça dair merak edilenler:

Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Galatasaray, ikinci hafta maçında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Grubun ilk maçında beklenen performansı gösteremeyen sarı-kırmızılı ekip, bu kez taraftarıyla birlikte sahadan puanla ayrılmak istiyor. İşte "Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtı:

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesi 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

Karşılaşma, Galatasaray'ın iç sahada maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Rams Park) stadyumunda gerçekleşecek.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray – Liverpool maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Galatasaray, ilk maçta Eintracht Frankfurt karşısında 5-1 mağlubiyet almıştı. Sırada evindeki mücadele var.

GALATASARAY - LİVERPOOL BİLET FİYATLARI

Premium : ₺50.000,00

Delux : ₺48.000,00

Lux : ₺46.000,00

Classic : ₺44.000,00

1. Kategori : ₺30.000,00

2. Kategori : ₺27.500,00

3. Kategori : ₺25.000,00

4. Kategori : ₺22.500,00

5. Kategori : ₺21.000,00

6. Kategori : ₺18.000,00

7. Kategori : ₺17.000,00

8. Kategori : ₺12.000,00

9. Kategori : ₺10.000,00

10. Kategori : ₺2.700,00

11. Kategori : ₺2.300,00

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

18 Eylül: Eintracht Frankfurt - Galatasaray

30 Eylül: Galatasaray - Liverpool

22 Ekim: Galatasaray - Bodo/Glimt

5 Kasım: Ajax - Galatasaray

25 Kasım: Galatasaray - Union Saint-Gilloise

9 Aralık: Monaco - Galatasaray

21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak: Manchester City - Galatasaray

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz