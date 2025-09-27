Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Galatasaray, ikinci hafta maçında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Grubun ilk maçında beklenen performansı gösteremeyen sarı-kırmızılı ekip, bu kez taraftarıyla birlikte sahadan puanla ayrılmak istiyor. İşte "Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtı:
Galatasaray ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesi 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22:00'de başlayacak.
Karşılaşma, Galatasaray'ın iç sahada maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Rams Park) stadyumunda gerçekleşecek.
Premium : ₺50.000,00
Delux : ₺48.000,00
Lux : ₺46.000,00
Classic : ₺44.000,00
1. Kategori : ₺30.000,00
2. Kategori : ₺27.500,00
3. Kategori : ₺25.000,00
4. Kategori : ₺22.500,00
5. Kategori : ₺21.000,00
6. Kategori : ₺18.000,00
7. Kategori : ₺17.000,00
8. Kategori : ₺12.000,00
9. Kategori : ₺10.000,00
10. Kategori : ₺2.700,00
11. Kategori : ₺2.300,00
18 Eylül: Eintracht Frankfurt - Galatasaray
30 Eylül: Galatasaray - Liverpool
22 Ekim: Galatasaray - Bodo/Glimt
5 Kasım: Ajax - Galatasaray
25 Kasım: Galatasaray - Union Saint-Gilloise
9 Aralık: Monaco - Galatasaray
21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid
28 Ocak: Manchester City - Galatasaray