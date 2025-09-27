Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Galatasaray, ikinci hafta maçında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Grubun ilk maçında beklenen performansı gösteremeyen sarı-kırmızılı ekip, bu kez taraftarıyla birlikte sahadan puanla ayrılmak istiyor. İşte "Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtı: