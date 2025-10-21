GALATASARAY MAÇ YAYIN BİLGİSİ: Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yoluna devam ediyor. Karşılaşmanın hakemi belli olurken Rams Park Ali Sami Yen Stadyumu'nun sahne olacağı maç için nefesler tutuldu. Sarı kırmızılı taraftar tribünde ve evde ekran başında yerini alıyor. İşte, Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı:
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda 3. maçlar izleniyor.
Galatasaray – Bodo Glimt karşılaşması 22 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek. Mücadele, RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak.
Galatsaray Bodo/Glimt maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilecek.
18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00 30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00
22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00