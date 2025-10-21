GALATASARAY MAÇ YAYIN BİLGİSİ: Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yoluna devam ediyor. Karşılaşmanın hakemi belli olurken Rams Park Ali Sami Yen Stadyumu'nun sahne olacağı maç için nefesler tutuldu. Sarı kırmızılı taraftar tribünde ve evde ekran başında yerini alıyor. İşte, Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı: