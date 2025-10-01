Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü: Galatasaray Bodo/Glimt maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasındaki 3. maçına çıkacak. İlk iki karşılaşmayı geride bırakan Okan Buruk ve ekibi 3. mücadelede sahadan galip ayrılmak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergilemek istiyor. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? İşte, Galatasaray Bodo/Glimt maç tarihi!
Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçını Bodo/Glimt ile yapacak. Temsilcimizin kendi evinde gerçekleşecek mücadele 22 Ekim günü oynanacak. Karşılaşmanın TRT Spor'dan aktarılması bekleniyor.
3. hafta
22 Ekim | Galatasaray - Bodo/Glimt
4. hafta
5 Kasım | Ajax - Galatasaray
5. hafta
25 Ekim | Galatasaray - Union Saint-Gilloise
6. hafta
9 Aralık | Monaco - Galatasaray
7. hafta
21 Ocak 2026 | Galatasaray - Atletico Madrid
8. hafta
28 Ocak 2026 | Manchester City - Galatasaray
Galatasaray, 8 haftanın sonunda lig aşamasını ilk 8'de bitirmesi durumunda son 16'ya kalacak. Puan tablosunda 9 ila 24'üncü sıralarda arasındaki takımlar ise iki ayaklı play-off oynayacak. Lig aşamasını 9-16 arasında bitirenlerle 17-24 arasında tamamlayan takımlar play-off'ta eşleşiyor. Bu aşamanın galipleri de son 16 turuna kalacak.
25-35 arasında kalan takımlar Avrupa kupalarına veda edecek.