Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç tarihi: Galataasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Norveç temsilcisini evinde ağırlayacak. Son yıllarda Avrupa Kupaları'nda elde ettiği başarılar ile dikkat çeken Bodo/Glimt'in sarı kırmızılılar karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Peki, Galataasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...