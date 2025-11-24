Haberler Yaşam Haberleri GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Galatasaray - Union SG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.11.2025 14:06

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Galatasaray - Union SG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kaderini belirleyecek kritik 5. hafta maçına çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar, Belçika'nın güçlü temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi İstanbul'daki evi RAMS Park'ta ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselme hedefini sürdüren Cimbom'un bu hayati maçı için futbolseverler yayın bilgilerini merakla bekliyor. Peki, Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Devler Ligi'ndeki bu önemli karşılaşmaya dair tüm detaylar, tarih ve canlı yayın bilgileri.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken, Türkiye'yi temsil eden Galatasaray için her maçın önemi katlanarak artıyor. Lig Aşaması'nın 5. haftasında, Galatasaray'ın rakibi Belçika'nın iddialı ekibi Union Saint-Gilloise olacak. Bu karşılaşma, hem grubun puan durumu hem de Galatasaray'ın Avrupa serüvenine devam edip etmeyeceği açısından bir dönüm noktası niteliğinde. RAMS Park'ın coşkulu atmosferinde oynanacak olan bu maçta, Sarı-Kırmızılılar galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Maçın yayın saati ve kanalı ise futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor.

GALATASARAY UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini doğrudan etkileyecek olan Galatasaray - Union Saint-Gilloise karşılaşması, 25 Kasım 2025 Salı günü oynanacak.

Maç, Galatasaray'ın ev sahipliğinde, İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşecek.

Kritik mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 20:45'te başlayacak. Salı akşamı ekran başında olacak futbolseverler, bu saatte heyecan dolu anlara tanıklık edecek.

GS - UNİON SG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye'de temsilcilerimizin UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ekranlarında izleniyor. Bu kapsamda, Galatasaray - Union Saint-Gilloise karşılaşması, şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray için bu karşılaşma, grubundaki üst sıraları hedefleme ve Avrupa'daki macerasını sürdürme açısından hayati önem taşıyor. Galibiyet, sadece 3 puan kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda Sarı-Kırmızılılar'a son haftalar öncesinde büyük bir psikolojik ve matematiksel avantaj sağlayacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

