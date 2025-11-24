GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Galatasaray - Union SG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken, Türkiye'yi temsil eden Galatasaray için her maçın önemi katlanarak artıyor. Lig Aşaması'nın 5. haftasında, Galatasaray'ın rakibi Belçika'nın iddialı ekibi Union Saint-Gilloise olacak. Bu karşılaşma, hem grubun puan durumu hem de Galatasaray'ın Avrupa serüvenine devam edip etmeyeceği açısından bir dönüm noktası niteliğinde. RAMS Park'ın coşkulu atmosferinde oynanacak olan bu maçta, Sarı-Kırmızılılar galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Maçın yayın saati ve kanalı ise futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor.