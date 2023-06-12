Galatasaray şampiyonluk kupası Fethiye’ye getirildi

Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olan Galatasaray'ın şampiyonluk kupası turizm kenti Fethiye'ye getirildi. Fethiye Beşkaza Meydanı'nda gerçekleştirilen şampiyonluk kutlama gecesinde şampiyonluk kupası sahneden gösterildiği anda yüzlerce kişi büyük coşku yaşadı. Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Emrecan Arıkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri kulüp başkanlığı ile temas kurarak şampiyonluk kupasını Fethiye'ye getirdi.

Fethiye Beşkaza Meydanı'nda gerçekleştirilen şampiyonluk kutlama programına Galatasaray Medya ve İletişim Yöneticisi Coşkun Gülbahar Galatasaraylı yöneticiler Rıza Tevfik Morova ve Bora Bahçetepe'nin yanı sıra Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Diş hekimi Emrecan Arıkan, Taraftarlar derneği başkan yardımcıları Salih Dündar, Yusuf Özkaya, Serdar Saltuk, Yönetim Kurulu Üyeleri Ümit Gürsoy, Halef Savukduran, Siyar Şık ve Umut Emre Yurtcan ile çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar katıldı.

Şampiyonluk kupası anons edildiği anda çok sayıda meşale yakılıp çılgınca Galatasaray marşları söylendi. Şampiyonluk kupasını Galatasaray Futbol Okulu Minikleri ve taraftarlar birlikte kaldırırken DJ eşliğinde gerçekleştirilen meşale şovları büyük ilgi çekti. Şampiyonluk kutlamasında büyük coşkular yaşanırken marşlar ve şarkılar eşliğinde şampiyonluğu kutlayan sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk tezahüratlarında da bulundular.Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin yoğun önlem aldığı kutlama programı sırasında taraftarlar, cep telefonları ile şampiyonluk kupasının fotoğraflarını ve videolarını çekerlerken geç saatlere kadar ellerinde sarı-kırmızılı bayraklarla şampiyonluk şarkıları söylediler. Şampiyonluk kupası ile GS taraftarlar derneğinde de özel program gerçekleştirileceği öğrenildi.