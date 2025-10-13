Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü maç takvimi: Galatasaray - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi işlemeye devam ediyor. Önceki maçlarından hanesine bir mağlubiyet ve bir galibiyet yazdıran temsilcimiz 3. karşılaşmasında yeniden puan peşinde. İşte, Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularını yanıtı:
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasında 3. maçlar oynanacak.
Galatasaray – Bodo/Glimt karşılaşması 22 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek.
Mücadele, RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak.
18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00 30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00
22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00