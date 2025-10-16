Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maç tarihi: Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maç tarihi: Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Kritik maçın biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak soruları taraftarın gündemindeki yerini alırken gözler Rams Park Ali Sami Yen Stadyumu'na çevrildi. Devler Ligi heyecanına devam eden sarı kırmızılılar için heyecan dorukta. Peki; Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın önemli maçlarından biri olan Bodo/Glimt karşılaşması büyük ilgi topluyor. Bilet satışları için araştırmalar hız kazanırken taraftar son maç sonuçları ardından gözlerini yeni karşılaşmaya çevirdi. İşte, Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtı:

GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN?

2025-26 Şampiyonlar Ligi 3. karşılaşmalarında Galatasaray ile Norveç ekibi Bodo/Glimt arasındaki maç, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19:45'te (Türkiye saatiyle) başlayacak.

Müsabaka İstanbul'daki RAMS Park (Ali Sami Yen Stadyumu) ev sahipliğinde oynanacak.

GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmasının önceki maçlar doğrultusunda TRT kanallarından ekrana gelmesi bekleniyor.

Galatasaray Bodo/Glimt maçı bilet satışı için de kulüpten resmi açıklama bekleniyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

