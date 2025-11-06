Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maç tarihleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, grup aşamasının beşinci haftasında en kritik maçlarından birine hazırlanıyor. İlk dört haftada gösterdiği performansla 9. sıraya yükselen Aslan, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Taraftarının desteğiyle Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçının tarihi için geri sayım başladı.