Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken, Türkiye'yi temsil eden Galatasaray için her maçın önemi katlanarak artıyor. Lig Aşaması'nın 5. haftasında, Galatasaray'ın rakibi Belçika'nın iddialı ekibi Union Saint-Gilloise olacak. Bu karşılaşma, hem grubun puan durumu hem de Galatasaray'ın Avrupa serüvenine devam edip etmeyeceği açısından bir dönüm noktası niteliğinde. RAMS Park'ın coşkulu atmosferinde oynanacak olan bu maçta, Sarı-Kırmızılılar galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Maçın yayın saati ve kanalı ise futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini doğrudan etkileyecek olan Galatasaray - Union Saint-Gilloise karşılaşması, 25 Kasım 2025 Salı günü oynanacak.
Maç, Galatasaray'ın ev sahipliğinde, İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşecek.
Kritik mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 20:45'te başlayacak. Salı akşamı ekran başında olacak futbolseverler, bu saatte heyecan dolu anlara tanıklık edecek.
Galatasaray için bu karşılaşma, grubundaki üst sıraları hedefleme ve Avrupa'daki macerasını sürdürme açısından hayati önem taşıyor. Galibiyet, sadece 3 puan kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda Sarı-Kırmızılılar'a son haftalar öncesinde büyük bir psikolojik ve matematiksel avantaj sağlayacak.
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00