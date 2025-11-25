Galatasaray-Union SG bu akşam şifresiz kanalda! Galatasaray-Union SG maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi arenasında kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Belçika ekibi Union SG ile karşı karşıya geleceği bu önemli sınavda kazanıp ilk 24'ü garantilemek istiyor. Peki, Galatasaray-Union SG karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?



GALATASARAY-UNION SG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Union SG'yi konuk edeceği maç 25 Kasım Salı günü saat 20:45'te başlayacak.

Kritik müsabaka TRT 1'den naklen ve şifresiz yayınlanacak.