Galatasaray ve Fenerbahçeliler Fethiye’de birbirlerine girdiler!

Bir anda iki grup arasında birbirlerine saldırı yaşanınca çıkan arbedede görevli bekçiler biber gazı kullanarak grupları ayırmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren bu arbede sırasında bira kutuları ve taşlar atılınca gerginlik büyüdü. Görevli bekçi ve polisler grupları ayırıp, olayları yatıştırmak için büyük çaba harcadı. Çıkan bu arbedede iki bekçi ile bazı taraftarların hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri şemsiyeli sokaktaki Fenerbahçeli taraftar grubunu uzaklaştırdıktan sonra sarı kırmızılı taraftarlar meşaleler yakıp marşlar ve Galatasaray şarkıları söyleyerek eğlendiler.

Hafif yağmur altında şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarları, daha sonra kordon boyundan Beşkaza meydanına geçerek kutlamayı burada sürdürdüler. Havai fişeklerin atıldığı kutlama sırasında belediye hoparlörlerinden Galatasaray Marşı da çalındı.