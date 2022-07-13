Galatasaray’ın hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Mol Fehervar nerenin takımı, hangi ülkenin? Mol Fehervar hangi ligde oynuyor?

Galatasaray bugün Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da iki ekip hazırlık maçı yapacak. Rakip, Avrupa Ligi ön elemesi için erkenden hazırlık kampına başladı. Galatasaray ise geçen seneki büyük hayal kırıklığı sonrası Okan Buruk yönetiminde sezonu en üst sırada tamamlamaya çalışacak. Peki, Mol Vidi nerenin takımı, hangi ülkenin? İşte detaylar…
MOL FEHERVAR NERENİN TAKIMI, HANGİ ÜLKENİN?
Diğer ismi Mol Vidi olan takımın eski ismi Videioton FC'dir. Macar kulübüdür. Székesfehérvár'da kuruldu. Macaristan en üst ligini sadece bir defa kazandı. En büyük başarıları 1984 – 1985 sezonunda UEFA Kupası'nda final oynamasıdır. Finalde Real Madrid'e elenip ikinci oldu.
Kulübün renkleri mavi ve kırmızıdır. 1967'den beri Sostoi Stadı'nda maçlarını oynamaktadır. MOL Gaz'ın sponsorluğundan sonra ismi MOL Vidi FC olmuştur. İki defa Macaristan ulusal kupasını kazanmışlardır. Mol Vidi'nin iki defa UEFA Avrupa Ligi'ne kalmışlığı bulunuyor. Macaristan cumhurbaşkanı Viktor Orban, Mol Vidi taraftarıdır.