Galatasaray’ın kayıp forma davasında ara karar

Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Buğra Fatih Ünsal, Ahmet Kör ve taraf avukatları katıldı.



"OLAYI ORTAYA ATAN BENİM"



Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen ve formaların internet üzerinden satışa sunulduğunu görünce kulübe şikayet ettiğini anlatan tanık Murat Karabaş, "Olayı ilk ortaya atan benim. Ben Galatasaray sevdalısı biriyim. Formaların internet üzerinden satıldığını gördüm ve kulübe şikâyet ettim. Formaların satışını yapan Buğra ile konuşmuştum. Kendisine formaları nasıl temin ettiklerini sordum bana 'Bizim Galatasaray ile gönül bağımız var. Hediye edilen formalara ulaşıp satıyoruz" dedi. Bir tek Buğra değil onun gibi birçok kişiyle bu şekilde konuştum. Bu şekilde bazı ürünleri de satın aldım ve Vahap Tanrıverdi'ye götürüp gösterdim. Ben Buğra ile mesajlaştığımda kendisinden bir Galatasaray montu istemiştim bedenimi söylediğimde de bana 'sorarım' demişti, ama kime soracağı konusunda bir fikrim yok. Buğra'dan satın aldığım ürünler de halen bendedir. Futbolcuların maçlarda giydikleri, mağazalarda bulunmayan ürünler de satılıyor. Fernando Muslera'nın maç esnasında giydiği forma dahi satılıyor. Ben hem Florya Metin Oktay Tesislerinde hem de Galatarsaray statlarında futbolcular ve teknik heyetin kendilerinin kullandıkları ürünleri istenildiğinde hediye ettiklerini gördüm" dedi.



"TEKNİK HEYET YA DA FUTBOLCULAR HEDİYE EDEBİLİR"



Fatih Terim'in teknik direktör olduğu dönemde Florya Metin Oktay Tesislerinde Müdür Yardımcılığı yapan tanık Ender Hayri Uysal ise görev yaptığı dönemde herhangi bir hırsızlık olayına şahit olmadığını söyledi. Uysal, " Malzeme sorumlulardan da bu konuda hiç şikayet gelmedi. Ancak sosyal medyada Galatasaray ürünlerinin satıldığını gördüm ve kulübe bildirdim. Oyunculara teknik heyete verilen ürünler hediye edilebiliyordu. Malzemeciler eski sezon ürünlerini tesis çalışanlarına dağıtabiliyordu. Hatta futbolcular kendi kullandıkları ürünleri, ayakkabılarına kadar dağıtılması için bırakabiliyordu. Teknik heyet yada futbolcular kullandığı ürünleri istedikleri kişiye hediye edebiliyorlardı" diye konuştu.



"BENİM DÖNEMİMDE HİÇ ŞİKAYET OLMADI"



Söz konusu olayın yaşandığı dönemde Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü olan Fahri Yılmaz da tanık olarak dinlendi. Tesiste taşeronlar dahil o dönem 160 personelin çalıştığını söyleyen Yılmaz, "Bu konuyla alakalı hiç bilgim yok. Benim dönemimde böyle bir şikâyet hiç olmadı. Futbolcu yâda teknik ekip forma isteyen birine formasını hediye edebilir. Hediye ettiği kişinin hangi maksatla istediğini de sorgulamazlar. Eski sezon ürünler yönetim kurulunun bilgisi dâhilinde amatör takımlara ve akademiye gönderilir. Geri kalanlarda çalışanlara dağıtılır. Sezon geçince eski sezon ürünler depoda tutulmaz.Her futbolcunun maç öncesi 3 forması vardır. Bugüne kadar hiç bir forma geri gelmedi. Diğer futbolcularda forma istediğinde verilir, taraftara da hediye edilir. Biz deplasmanda oynadığımız maçlarda yâda kendi sahamızda oynadığımızda da dağıtılmak üzere 15 forma götürürüz. Bu formalar hakemlere, gözlemcilere yada hediye edilecek kişilere gönderilir. Bu formaların futbolcuların formalarından değil taraftar sorması olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BEN HIRSIZ DEĞİLİM"



Duruşmada söz hakkı verilen tutuksuz sanık Buğra Fatih Ünsal, "Ben adliye personeliyim, bilirkişiyim. Ben güvenilir bir personelken şimdi hırsızlıkla suçlanıyorum. Ben neden gönülden bağlı olduğum takımın ürünlerini çalayım. Öyle olsa ürünleri evimde saklar mıyım, ben hırsız değilim" diye söyledi.

Ahmet Kör ise hiç bir zaman hiç bir şey çalmadığını söyleyerek beraatini istedi. Mahkeme Vahap Tanrıverdi'nin tanık olarak dinlenmesine, eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.