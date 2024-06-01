Galatasaray’ın şampiyonluğunu beslediği aslanlarıyla kutladı

Kuzey Irak'ın Duhok kentinde evde beslediği biri erkek iki aslan nedeniyle "Aslan terbiyecisi" olarak anılan Diyarbakırlı işadamı Ahmet Akbey, Galatasaray'ın 24'üncü şampiyonluğunu aslanlarıyla bahçesinde takımının bayrağını eline alarak kutlama yaptı.

Galatasaray'ın şampiyonluk müziği eşliğinde aslanlarıyla kutlama yapan Akbey, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Galatasaray'a teşekkür eden Akbay, imkan olması durumunda bir Galatasaray maçını aslanlarıyla birlikte stadyumda izlemek istediğini de söyledi.