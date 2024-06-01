Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray’ın şampiyonluğunu beslediği aslanlarıyla kutladı
Giriş Tarihi: 1.6.2024 13:28 Son Güncelleme: 1.6.2024 13:55

Galatasaray’ın şampiyonluğunu beslediği aslanlarıyla kutladı

Diyarbakırlı iş insanı, evde beslediği biri erkek iki aslanı ile Galatasaray’ın 24’üncü şampiyonluğunu kutladı. Dev Galatasaray bayrağını aslanların önünde sallayan Ahmet Akbey, takımının şampiyonluk müziği eşliğinde kutlamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Galatasaray’ın şampiyonluğunu beslediği aslanlarıyla kutladı

Kuzey Irak'ın Duhok kentinde evde beslediği biri erkek iki aslan nedeniyle "Aslan terbiyecisi" olarak anılan Diyarbakırlı işadamı Ahmet Akbey, Galatasaray'ın 24'üncü şampiyonluğunu aslanlarıyla bahçesinde takımının bayrağını eline alarak kutlama yaptı.

Galatasaray'ın şampiyonluk müziği eşliğinde aslanlarıyla kutlama yapan Akbey, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Galatasaray'a teşekkür eden Akbay, imkan olması durumunda bir Galatasaray maçını aslanlarıyla birlikte stadyumda izlemek istediğini de söyledi.

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Galatasaray’ın şampiyonluğunu beslediği aslanlarıyla kutladı
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