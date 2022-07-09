Galatasaray’ın tesisinde hırsızlık şoku

Galatarasay Futbol Kulübü'nün Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki A takıma ait maç ve antrenman formaları, eldiven ve eşofman takımları çalındığı iddiaları ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz yıl soruşturma başlattı.
Başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri yapılan kamera çalışmalarında kulübün çalışanlarının da arasında bulunduğu bazı isimler tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından polis ekipleri, İstanbul ve Antalya'da düzenlediği operasyonda, kulüp şoförü Ahmet K., A Takım temizlikçisi Turgut U., masör Sedat P., özel güvenlikçi İbrahim E. ve Antalya Adliyesi'nde katip olan Fatih Ü'yü gözaltına aldı. Aramalarda, 6 çuval futbol takımının malzemesi bulundu.
Emniyetteki sorgulan 5 kişiden 1'i savcılık talimatı ile serbest kalırken 4'ü dli kontrol kararı ile bırakıldı.