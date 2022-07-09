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Giriş Tarihi: 9.7.2022 09:41 Son Güncelleme: 9.7.2022 09:43

Galatasaray'ın tesisinde hırsızlık şoku

İstanbul Florya'da bulunan Galatasaray Kulübünün tesislerinde çalışan 5 kişinin kulübün A takımına ait forma eldiven ve eşofmanları alarak internet üzerinden satışa çıkardıkları öne sürüldü. Polis aralarında kulübün temizlikçisi, masör ve şoförün de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'i serbest kalırken 4 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Galatasaray’ın tesisinde hırsızlık şoku

Galatarasay Futbol Kulübü'nün Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki A takıma ait maç ve antrenman formaları, eldiven ve eşofman takımları çalındığı iddiaları ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz yıl soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri yapılan kamera çalışmalarında kulübün çalışanlarının da arasında bulunduğu bazı isimler tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından polis ekipleri, İstanbul ve Antalya'da düzenlediği operasyonda, kulüp şoförü Ahmet K., A Takım temizlikçisi Turgut U., masör Sedat P., özel güvenlikçi İbrahim E. ve Antalya Adliyesi'nde katip olan Fatih Ü'yü gözaltına aldı. Aramalarda, 6 çuval futbol takımının malzemesi bulundu.

Emniyetteki sorgulan 5 kişiden 1'i savcılık talimatı ile serbest kalırken 4'ü dli kontrol kararı ile bırakıldı.

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Galatasaray'ın tesisinde hırsızlık şoku
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