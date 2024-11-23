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Giriş Tarihi: 23.11.2024 13:10 Son Güncelleme: 23.11.2024 13:19

Galatasaraylı futbolcular Yiğit’i unutmadı

Trendyol Süper Lig Bodrum FK’ya konuk olacak olan lider Galatasaray’da Yönetim, Okan Buruk ve futbolcular Fernando Muslera, Yunus Akgün ile Kerem Demirbay, Yigit Kurt'un kabrini ziyaret etti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Galatasaraylı futbolcular Yiğit’i unutmadı

Muğla Bodrum'da yaşayan Serkan Kurt, Galatasaray Spor Okulu futbolcusu olan oğlu Yiğit Kurt'a (9), taraftarı oldukları Galatasaray'ın Tottenham ile yapacağı maçı izletmek için geçen 7 Kasım'da İstanbul'a doğru yola çıktı. Ancak Serkan Kurt (43) idaresindeki otomobil, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir TIR'la çarpıştı. Çok sevdiği takımının maçını ilk kez izlemeye giderken ağır yaralanan ve önceki gün beyin ölümü gerçekleşen Yiğit Kurt'un ailesi tarafından bağışlanan organları, 4 çocuğa umut oldu.

Yiğiti gözyaşı ve dualarlada çok sevdiği formasıyla defnedilmişti. Trendyol Süper Lig Bodrum FK'ya konuk olacak olan lider Galatasaray, Bodrum'a geldi. Galatasaraylı futbolcular hep birlikte Yiğit'in mezarını ziyaret etti. Yönetim, Okan Buruk ve futbolcular Fernando Muslera, Yunus Akgün ile Kerem Demirbay, Yigit Kurt'un kabrini ziyaret etti. Fernando Muslera ve Yunus Akgün, Yigit Kurt'un mezari başında göz yaşlarına hakim olamadı.

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Galatasaraylı futbolcular Yiğit’i unutmadı
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