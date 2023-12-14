Galatasaray’lı futbolcuların formaları çalınmıştı! Vahap Tanrıverdi: Sahte forma yapıldı o formalar oyunculara giydirildi

Galatasaray ürünlerinin sitelerde satıldığını ve buna ilişkin satan kişiyle olan konuşmalarını bize gösterdi. Bu konuşmalarda Fatih Terim için yalnızca 40 adet üretilmiş ve henüz kullanılmaya bile başlanmamış olan bir ürünün bile sitelerden satışa sunulduğunu gördük. Görev yaptığım sürede Florya tesislerinde tek bir depo olduğunu biliyordum. Takımımızın yurtdışında müsabakada olduğu bir anda Florya tesislerine baskın yaptık. Bu denetimlerde birden fazla depo tespit ettik. Bu depolarda da 72 saatlik çalışmalarımız sonucunda 2006 yılından bu güne kadar kullanılmayan, atıl vaziyetteki 18 bin parça ürün olduğunu tespit ettik. Ben tüm işlemleri hallettiğimizi düşündüğümde bu sefer de otelin altında bir deponun daha olduğunu belirledik. Buradaki ürünlerin de araçlarla taşındığına dair görüntüleri gördük" dedi.