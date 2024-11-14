Galatasaraylı Yiğit, Bodrum’da son yolculuğa uğurlandı

GALATASARAY BAYRAĞINA SARILI TABUTU OMUZLARDA TAŞINDI

Kurt için bugün Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde öğle vakti cenaze düzenlendi. Cenazeye Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Bodrum FK oyuncuları Celal Dumanlı, Erkan Değişmez, Taylan Antalyalı, babası Serkan Kurt, annesi Pınar Kurt, yakınları ve çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı. Anne Pınar Kurt ve baba Serkan Kurt, güçlükle ayakta dururken anneyi ve babayı yakınları teselli etmeye çalıştı.