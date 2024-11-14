Galatasaraylı Yiğit’in organları umut oldu

Muğla'da yaşayan Serkan Kurt, oğlu Yiğit'i yanına alarak 7 Kasım'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadı'ndaki müsabaka öncesi Muğla'nın Bodrum ilçesinden aracıyla yola çıktı.Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan baba-oğul, hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan sarı kırmızılı takımın taraftarı Yiğit'in, 5 gün süren yaşam mücadelesi sırasında beyin ölümü gerçekleşti.Ailesinin verdiği organ bağışı kararının ardından Yiğit'in kalbi Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kendisiyle aynı yaşta olan doğuştan kalp hastası çocuğa, karaciğeri ve böbrekleri ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde 3 çocuğa nakledilmek üzere çalışma başlatıldı.Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde süreci takip eden baba Serkan Kurt, geçen hafta maçı stadyumda izlemek için oğluyla çıktıkları yolda büyük bir kaza yaşadıklarını söyledi.Oğlunun Balıkesir'de, kendisinin ise Susurluk'taki hastanelerde tedaviye alındığını belirten Kurt, şunları kaydetti:"Oğlumun dün beyin ölümünün gerçekleştiğini öğrendim. Sonrasında organ bağışı yapmaya karar verdik. Kalbi atıyor ama makine ve ilaçlarla atıyordu. Kısa bir zamanda karar vermek gerekiyor, bizim için ise uzun bir süreç. Eşimle konuştum, sonunda oğlumuzun kalbinin, organlarının başka çocuklara umut olması çok güzel bir duydu. Elimizi kalbimize koyduk. Yoğun bakıma giderek oğlumuzla da konuştuk. 'Böyle düşünüyoruz oğlum' dedik. İnanın sorma şansımız olsaydı o da 'Bunu düşünmeyin, hemen yapın baba' diyecek bir çocuk. Temiz kalpli, güzel bir çocuğum vardı." Kurt, organ bağışıyla başka insanları hayata bağlamanın çok farklı bir duygu olduğunu vurguladı. Anne Pınar Kurt, Yiğit'in bir hafta önce SMA hastası bir çocuğun kumbarasına bütün parasını verdiğini anlattı. Kurt, bir anne olarak son isteğinin, Galatasaray camiasından Bodrum'daki cenaze törenine katılım sağlanması olduğunu ifade etti. Öte yandan Galatasaray Kulübü de resmi sitesinden bir açıklama yaparak Yiğit'in kaybından duyulan üzüntüyü dile getirdi.