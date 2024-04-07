Galatasaraylılar Halfeti’de tekne turuna katıldı

Bu akşam oynanacak Süper Kupa Finali için Şanlıurfa'ya gelen Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek kentteki gezilerini ve temaslarını sürdürüyor.

Daha önce Balıklıgöl ve çarşı merkezini gezen sarı kırmızılı yönetim Şanlıurfa'nın göz bebeği olan saklı cennet Halfeti'ye gitti. Halfeti Kaymakamı Zikrullah Eroğan'ı da ziyaret eden ekip tekne turuna katıldı. Kaymakam Erdoğan ziyaretten ötürü Galatasaray camiasına teşekkür etti.

Halfeti Kaymakamlığı tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi, "Süper Kupa Finali için Şanlıurfa'ya gelen Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Dursun ÖZBEK ve yönetim kurulu üyeleri, Şarlıurfa'nın tanıtım yüzü olan Sakin Şehir Halvetimizi ve Kaymakamımız Sn. Zikrullah Erdoğan'ı ziyaret etti. Kaymakamımız ziyaretten ötürü Galatasaray camiasına teşekkür etti."