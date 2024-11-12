Galeri gibi villaya 30 milyon liralık kaçakçılık baskını

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak yollarla Türkiye'ye ürün getiren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Dünyaca ünlü 6 farklı markanın dekoratif ürünlerini kaçak yollarla getirerek İstanbul Bebek'te lüks bir villa kiralayan ve ürünleri satışa sunan 2 kişi yakalandı. Şüpheliler, "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı.Hem ev hem de ofis olarak kullanılan, adeta mağazaya çevrilen cemiyet hayatının uğrak yerlerinden biri olan villadan şok sayıda sosyetik ve ünlü ismin alışveriş yaptığı iddia edildi. Operasyon kapsamında, sanat galerisini andıran villada satışa açılan ve piyasa değerleri toplamda 30 milyon lira olan 1166 kaçak dekoratif ürün ele geçirildi. Ürünler arasında özel vazolar, avizeler, dekoratif tabaklar, yemek setleri ve süs ürünleri olduğu belirtildi.Özel tasarım olan vazoların fiyatlarının 15 bin euro olduğu ve bir avizenin fiyatının ise bir milyon lira olduğu vurgulandı. Gözaltına alınan ve evli olan 2 şüphelinin iç mimar oldukları ve birisinin eski avukat olduğu ifade edildi. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.