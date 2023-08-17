Galeria Sitesi sakinlerine 6 ay sonra elektrik faturası

'6 AY SONRA FATURANIN GELMESİ DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR'

Galeri Sitesi'nin alışveriş merkezinde işlettiği sinema salonunu kaybeden ve 3 gün önce kendisine SMS yolu ile ilk okuma tarihi 11.01.2023, son okuma tarihi 09.04.2023 tarihi olan ve son ödeme tarihi 31.08.2023 olan 36.76 TL'lik fatura gönderilen Abdulkadir Aydın, kendilerine sadece fatura geldiğini Bakanlığın ödeyeceğine dair ayrıca bir mesajın gelmediğini söyledi. Aydın, "6 aylık süre zarfında Galeria Sitesi komple yıkıldı. Yıkık olan bir yere 6 ay sonra elektrik faturası gönderildi. 6 ay sonra Galeria Sitesi sakinlerine gönderilen mesaja bakın. Bu tür hataların yapılmaması gerekiyor. Bugüne kadar herhangi bir katkı sunmamakla birlikte 6 ay sonra elektrik faturasının gönderilmesi düşündürücüdür. Yani düşünsenize bu kadar mağduriyetten sonra 6 ay sonra siz elektrik faturası gönderiyorsunuz. Para ödememizi istiyorsunuz. Bugüne kadar bu mağduriyetin içerisinde kimse herhangi bir katkı sunmadı, kimse sormadı. Bu konuda kimse öneri, düşünce veya yardımda bulunmadı" diye konuştu.