Galeria’nın müteahhitlerine 17 yıl hapis

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde 89 kişinin yaşamını yitirdiği Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'ne ilişkin aranan 3 müteahhidin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Diyarbakır 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, haklarında 22.5 yıl hapis cezası istenen tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit, inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, avukatları ise salonda hazır bulundu. Mahkeme bugünkü karar duruşmasının sonucunda, davada tutuklu yargılanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir'e 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Firari 3 sanığın dosyası ise ayrıldı.