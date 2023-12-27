Galerici cinayeti adım adım çözüldü.. Cinayet bürodan film gibi çalışma

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde 6 Kasım günü meydana gelen olayda iddialara göre, 1 çocuk babası galerici Sertaç Çelikçi (36), evinin önündeyken, yüzünde cerrahi maske kapüşonlu birinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan iş insanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışma yapan cinayet uzmanları, saldırganın olay sonrası kendisini bekleyen motosikletli bir kişiyle kaçtığını tespit etti. Polis saldırganların kimliklerini tespit etmeye çalışırken, bir hafta önce yaşanan bir olayın bilgilerine ulaştı. Elde edilen bilgilere göre, cinayetten bir hafta önce, Çelikçi'nin işyerine Serhat K. önderliğinde toplam 6 kişi geldi. Gelen kişiler iş insanı Çelikçi'ye iddialara göre " Sen daltonların adını kullanarak Y.ye tehditli mesajı atmışsın. Sana 5 milyon TL ceza kestik" diyerek para istedi.
"PARA VERMEZSE VURUN"
İddialara göre Çelikçi, kimseye borcunun olmadığını söyledi. Bunun üzerine Serhat K. 'Can Dalton' olarak bilinen Beratcan G. ile görüntülü görüşerek Çelikçi'nin parayı vermek istemediğini söyledi. Hakkında kırmızı bülten bulunan Beratcan G.; 'Parayı vermeyeceklerse vurun" demesi üzerine Çelikçi, telefonu alarak Beratcan G.'ye kimseye borcunun olmadığını tekrar etti. Bu görüşmenin ardından şüpheli 6 kişi Çelikçi'yi tehdit ederek işyerinden ayrıldı.
KOORDİNE EDEN MOTOR HIRSIZLIĞINDAN HAPSE GİRMİŞ
Adım adım olayı çözmeye başlayan Cinayet Büro Dedektifleri grubu koordine ettiği tespit edilen Serhat K.'yı araştıran polis şüphelinin cinayetten 2 gün önce Mustafa K. adlı bir kişiyle motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandığı ortaya çıktı. Bu hırsızlık suçundan Serhat K.'nın tutuklandığı Mustafa K.'nın ise serbest kaldığı görüldü. Elde edilen bu izler polisi, tetikçi ve diğer şüphelilere götürdü.
KİMLİKLERİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ
Güvenlik kamera görüntülerinden ve istihbarat çalışmalarını sürdüren Cinayet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren iki saldırgandan birinin Serhat K. ile birlikte motosiklet hırsızlığı olayında yakalanan ve serbest kalan Mustafa K.(18) olduğunu saptadı. Diğer kişinin ise Muhammed A.(19) olduğu belirlendi.
LÜKS OTELDE KALIYORLARMIŞ
Yapılan çalışmalar sonucunda tetikçilerin Küçükçekmece'de lüks bir otelde kaldıkları belirlendi. Yapılan kontrollerde, şüphelilerin otelden kaçtıkları tespit edildi. Kaldıkları odalarında yapılan aramalarda,1 adet ibaresiz 9 mm tabanca ve 1 adet ibaresiz uzun namlulu otomatik silah ile toplamda 61 adet fişek ele geçirildi. Çalışmaların devamında saldırıda yer alan şüpheli Mustafa K. yakalandı.
2 KİŞİ CEZAEVİNDE 4 KİŞİ YAKALANDI
Serhat K.'nın ardından Çelikçi'nin işyerine gelen grup arasında bir kişinin daha başka suçtan cezaevine girdiği belirlendi. Devam eden operasyonlarda, 6 kişilik grupta yer alan 2 kişi daha gözaltına alındı. Ayrıca öldürülen Çelikçi'nin eski ortağı olan ve bu ortaklıktan aralarında alacak-verecek meselesinden husumet bulunan Cevat K.'da gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.