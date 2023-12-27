Galerici cinayeti adım adım çözüldü.. Cinayet bürodan film gibi çalışma

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde 6 Kasım günü meydana gelen olayda iddialara göre, 1 çocuk babası galerici Sertaç Çelikçi (36), evinin önündeyken, yüzünde cerrahi maske kapüşonlu birinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan iş insanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışma yapan cinayet uzmanları, saldırganın olay sonrası kendisini bekleyen motosikletli bir kişiyle kaçtığını tespit etti. Polis saldırganların kimliklerini tespit etmeye çalışırken, bir hafta önce yaşanan bir olayın bilgilerine ulaştı. Elde edilen bilgilere göre, cinayetten bir hafta önce, Çelikçi'nin işyerine Serhat K. önderliğinde toplam 6 kişi geldi. Gelen kişiler iş insanı Çelikçi'ye iddialara göre " Sen daltonların adını kullanarak Y.ye tehditli mesajı atmışsın. Sana 5 milyon TL ceza kestik" diyerek para istedi.