Galerici ile satıcıyı aynı anda dolandırdı

Aracını satmak isteyen vatandaş ile aracı almak isteyen galerici, şeytanın aklına gelmeyecek bir dolandırıcılık oyununun kurbanı oldu. İstanbul Pendik'te galericilik yapan Sercan S.'yi (35) arayan Cuma Ö. (29), "Daha önce sizden araç almıştım, şimdi de satmak istiyorum" dedi. Sercan S.'nin aracı görmek istediğini söylemesi üzerine görevde olduğu için aracı teyzesinin oğlu Emre K.'nin getireceğini, parayı kendisinin hesabına atabileceğini söyledi.Emre K. ise aracını satın almak isteyen ancak Hakkâri'de görevli olan Cuma Ö.'nün galericilik yapan kayınpederi sandığı Sercan S.'ye aracını getirdi. Zira Cuma Ö., kayınpederi aracı beğenirse ödemeyi yapacağını söylemişti. Sercan S. aracı beğenince devir işlemleri için notere giden ikili, gerçekle burada yüzleşti. Sercan S., Cuma Ö.'nün araca biçtiği 300 bin lirayı Cuma Ö.'nün hesabına attı. Hesabına para gelmeyen Emre K., aracı devretmedi. Tartışmaya başlayan ikili Cuma Ö. ile görüşmelerini birbirlerine anlatınca dolandırıldıklarını anladı.Cuma Ö.'nün tuzağına düşen ikili soluğu savcılıkta aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren Cuma Ö. savunmasıyla pes dedirtti.Gaziantep'te yaşadığını söyleyen Cuma Ö. "Sercan S.'yi tanımıyorum. Para hesabıma geldi. 3 hafta önce 'Kara Ayaz' adlı sosyal medya hesabı, bankalarda hesap açarsam yüzde 5 ila 10 arasında komisyon vereceğini söyledi. Hesaplara kim ne kadar gönderdi bilmiyorum" diyerek suçlamaları reddetti. İddianamede, şüpheliye "dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.