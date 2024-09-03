Galericide kanlı buluşma!

Olay 29 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara nalbur işi yapan Uğur Ç.(32) çalışanı Hüseyin K.(29), galeri işi yapan Ali Şen (34) ile iş ortağı (37) Ali Ç. ile buluştu.

KONUŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddialara göre alacak-verecek meselesinden dolayı aralarında tartışma çıkan iki grup arasında sinirler gerildi. Tansiyonun yükselmesiyle, Uğur Ç.(32) ve çalışanı Hüseyin K.(29) adlı kişiler silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ali Şen hayatını kaybetti, iş ortağı Ali Ç. ise yaralandı. İki saldırgan olay yerinden kaçtı.

ALACAK-VERECEK BULUŞMASI

Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi Sultangazi'de düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin üzerinde de bir adet silah ele geçirildi. Şüpheliler verdikleri ifadelerinde, aralarında alacak-verecek meselesinden dolayı tartışma yaşandığı, karşı tarafın kendilerine küfür ederek silah çektiklerini ve olayın bu yüzden gerçekleştiğini iddia etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken karşı tarafın silahını da alarak kaçtığını söyledi. Yapılan incelemede şüpheliler üzerinde ele geçen silahın, öldürülen Ali Şen'e ait ruhsatlı tabanca olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yapılan soruşturmada olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri elde edildi. Elde edilen görüntülerde, kalabalık bir şekilde galeri de buluşan iki grup arasında yaşanan gerginliğinin ardından silahlarla ateş ettiği görülüyor. Soruşturmanın ardından 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.