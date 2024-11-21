Galericiye, işyerinde kurşun yağdırdılar

Konya'da oto galericiliği ve araç kiralama işi yapan İbrahim K. (31), aynı işi yapan ve aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen Muhammet Paytar'ı (24) işyerine çağırdı. Paytar da "Siz benim işyerime gelin" karşılığı verdi. Bunun üzerine galeriye gelen İbrahim K., Paytar'a tokat atıp, bıçak çekti. Paytar da işyerindeki tüfeğini çıkardı. Bunun üzerine işyerinde bulunan Paytar'ın arkadaşı Yiğit Yurtseven (25) İbrahim K.'ya sarılarak dışarıya çıkarmak istedi. Bu esnada ise Paytar, dışarıdan açılan ateşle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Paytar kurtarılamadı. Polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen Hakkı Görkem O. (21), Abdullah O. (29) Uğur K. (30) ve İbrahim K.'yı gözaltına aldı. Olayda tabancayı kullandığı belirtilen Süleyman K.'yı (20) yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.