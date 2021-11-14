Galeride kanlı hesaplaşma

Galericiler sitesinde araba bakan Cemal Dündar ve oğlu Engin ile yeğeni Polat kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti
Bağcılar'da bir oto galerinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda 40 yaşındaki Cemal Dündar ile 16 yaşındaki oğlu Engin Dündar ve yeğeni Polat Dündar hayatını kaybetti.
Olay, dün 17.30 sıralarında Yüzyıl Mahallesi'nde bulunan Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Dündar, oğlu Engin Dündar ve yeğeni Polat Dündar ile otomobillere bakarken, bir araçla yanlarına yaklaşan kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olayda, vücutlarının çeşitli yerlerinden silahla vurulan 3 kişi hayatını kaybederken, saldırganlar kaçtı. Dündar Ailesi fertlerinin otomobil almaya geldikleri ve bu sırada saldırıya uğradıkları iddia edildi.