Galeriden aldığı otomobil eve gidemeden yandı

Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve soğutma çalışmalarını yaptı. Otomobilde yapılan incelemelerde, yangının çıkış sebebinin aküye bağlı kablolardan kaynaklandığı tespit edildi. Polis ekipleri de yangının olduğu kavşakta yol güvenliği aldı.