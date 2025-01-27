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Giriş Tarihi: 27.1.2025

Galeriye haraç kurşunu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Galeriye haraç kurşunu
İstanbul Kadıköy'de iki oto galerisini kurşunlayarak haraç almaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheli Gasp Büro Amirliği Ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin yüzlerce saat güvenlik kamerası izlenerek Kadıköy'den Zeytinburnu'na kadar takip edilerek yakalandıkları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden olayı gerçekleştiren M.A. ve M.H tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.F. isimli şüpheli ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin iş yerlerini kurşunladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Galeriye haraç kurşunu
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