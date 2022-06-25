Gamze Özer kimdir, neden öldü? Senarist Gamze Özer’in yazdığı diziler ve filmler

Gamze Özer dizileri ve filmleri ile gündemdeki yerini aldı. Geniş kitlelere ulaşmış birçok yapım ile hatırlanan ünlü senarist son dakika ölüm haberi ile sevenlerini şaşkınlığa uğrattı. Haberin ardından "Gamze Özer kimdir, kaç yaşında, nasıl öldü?" soruları yanıt aramaya başladı. 90'lı yıllardan bu yana sayısız yapımın senarist koltuğunda oturan Özer geride bıraktığı hikayeleri ile konuşuluyor. Peki, Gamze Özer neden öldü, yazdığı diziler neler? İşte detaylar…
GAMZE ÖZER KİMDİR?
8 Temmuz 1975 İzmir doğumlu olan Gamze Özer Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümü mezunu. 1990-92 yılları arasında tiyatro oyuncusu olarak çeşitli oyunlarda görev alan Özer, 1994 yılında köşe yazarlığı yapmaya başlamıştır.
Gamze Özer 1997 yılında İstanbul'a taşınması ardından birçok yapımda senarist olarak görev almıştır. Başarılı yapımlarda yer alması onu televizyon dünyasının tanınan bir ismi haline getirmiştir.
GAMZE ÖZER DİZİLERİ
'Sihirli Annem' (TV Dizisi 2021)
'Sihirli Annem Bir'iz' (Sinema Filmi 2020),
'Hayatımın Rolü' (TV Dizisi 2012),
'Maskeli Balo' (TV Dizisi 2010),
'Nefes' (TV Dizisi 2009),
'Hanımın Çiftliği' (TV Dizisi 2009),
'Beni Unutma' (TV Dizisi 2008),
'Nefes' (Sinema Filmi 2007),
'Annem' (TV Dizisi 2007-2008),
'Adak' (TV Dizisi 2006),
'Acemi Cadı' (TV Dizisi 2006),
'Rüzgarlı Bahçe' (TV Dizisi 2005),
'Maki' (TV Dizisi 2005),
'Bütün Çocuklarım' (TV Dizisi 2004),
'Sihirli Annem' (TV Dizisi 2003-2011),
'Estağfurullah Yokuşu' (TV Dizisi 2003),
'Kınalı Kar' (TV Dizisi 2002),
'Kuzenlerim' (TV Dizisi 2002-2004),
'Aylin' (TV Dizisi 2001),
'Akordeon Sustuğunda' (TV Dizisi 2001),
'Aklımda' (TV Dizisi 2001),
90-60-90 (TV Dizisi 2001),
'Zilyoner' (TV Dizisi 1999),
'Yüzleşme (I)' (TV Dizisi 1999),
'Kedi' (TV Dizisi 1999),
'Güzel Günler' (TV Dizisi 1998)