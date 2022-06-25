Gamze Özer kimdir, neden öldü? Senarist Gamze Özer’in yazdığı diziler ve filmler

Gamze Özer dizileri ve filmleri ile gündemdeki yerini aldı. Geniş kitlelere ulaşmış birçok yapım ile hatırlanan ünlü senarist son dakika ölüm haberi ile sevenlerini şaşkınlığa uğrattı. Haberin ardından "Gamze Özer kimdir, kaç yaşında, nasıl öldü?" soruları yanıt aramaya başladı. 90'lı yıllardan bu yana sayısız yapımın senarist koltuğunda oturan Özer geride bıraktığı hikayeleri ile konuşuluyor. Peki, Gamze Özer neden öldü, yazdığı diziler neler? İşte detaylar…