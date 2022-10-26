Gamze Sakallıoğlu’nun şüpheli ölümünde flaş gelişme! Şüphelilerden 4’ü adliyeye sevk edildi

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu (53) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakallıoğlu çifti, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 4 ay tutuklu kalan Sakallıoğlu çifti, denetimli tahliye edildi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli bir tanığın itirafı üzerine olayla ilgili yeniden çalışma başlattı. Yeni elde edilen deliller sonucu Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında bir kez daha gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, dün Sakallıoğlu çiftini gözaltına almak için İstanbul'da katıldıkları televizyon programının stüdyosuna geldi. Yayın sona erdikten sonra gözaltına alınarak Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, daha sonra Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Sakallıoğlu çifti, gece saatlerinde Bodrum'a getirildi. Bodrum Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Sakallıoğlu çifti, daha sonra Mumcular Jandarma Karakolu'na götürüldü.