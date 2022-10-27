Gamze’nin anne ve babası tutuklandı

Muğla'nınBodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak'ta odasında hareketsiz bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.Başlatılan soruşturmada Gamze'nin boyun kemiğinin kırıldığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından Gamze'nin babası Mehmet Halil Sakallıoğlu (53) ile annesi Turcen Sakallıoğlu (52) gözaltına alındı ancak sorgularının ardından serbest bırakıldı. Jandarma, şüpheli ölümle ilgili incelemesini derinleştirdi. Bodrum Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonrasında Gamze'nin annesi Turcen Sakallıoğlu, babası Mehmet Halil Sakallıoğlu, amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), abisi M.S. (37), yengesi N.S. (31), ablası F.K. (27) ile eniştesi D.K. (30) gözaltına alındı. Gamze'nin, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 33 yaşındaki R.K. de Bodrum'da yakalandı. Şüphelilerden Gamze'nin amcası E.S., yengesi N.S., kuzeni G.S., ağabeyi M.S. ve eniştesi D.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gamze'nin annesi Turcen Sakallıoğlu ve babası Mehmet Halil Sakallıoğlu ile ablası F.K. ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen R.K. da jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanırken, abla F.K. ve R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.