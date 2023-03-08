Gamze’nin katili anne ve babası çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gamze Sakallıoğlu'nun (17) bir yıl önce yatağında ölü bulunmasıyla ilgili savcılık iddianamesi hazırlandı.Adli Tıp Kurumu'nun Gamze'nin cilt altında kanama, çene altındaki kemikte kırık tespit etmesi üzerine genç kızın boğulduğu ihtimali ortaya çıkınca anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun ifadesi alındı. Eve üçüncü bir kişi girmediği ve Gamze'nin bulunduğu odayı normalde hiç kullanmadığı saptanınca anne ve baba şüpheli olarak tutuklandı. İddianameye göre annenin koğuşundaki bir kadın, annenin kendisine, birden çok kişi ile birliktelik yaşadığını ve kızının bunu bildiğini,kendisini tehdit ettiğini söylediğini anlattı. Tanık, "Ben 'Delil bırakmadıysan bir şey çıkmaz' dedim. Bir polisiye diziden olayı nasıl kapatılabileceğini öğrendiğini söyledi. Dizleriyle üzerine çöküp boğduğunu söyledi. 'Keşke ormana atsaydık' dedi" diyerek korkunç detayları anlattı. Öte yandan genç kızın ölüm saatinde telefonunun ön kamerasından çekilen siyah fotoğraflara ulaşıldı. Anne ile babanın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.