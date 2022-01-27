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Giriş Tarihi: 27.1.2022 16:03 Son Güncelleme: 27.1.2022 16:14

Gamze’nin ölümündeki soru işaretli

Zeki ÖZKESKİN
Gamze’nin ölümündeki soru işaretli

Muğla’nın Bodrum ilçesinde evinde ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu’nun çikolata alerjisi olduğu öne sürüldü. Genç kızın alerji nedeni ile mi öldüğü yoksa cinayete mi kurban gittiği ise ortaya çıkmadı. Henüz olaya ilişkin bir delil bulunmadığı ve soruşturmanın kesinlik kazanabilmesi için ayrıntılı Adli Tıp Raporu’nun çıkmasının beklendiği bildirildi.

Olaydan sonra tutuklanan babası M.H.S. (53) ile annesi T.S.'nin, ifadelerinde olay gecesi kızları Gamze'nin arkadaşlarının eve geldiğini, sohbet edip lahmacun ve çikolata yediklerini ve daha sonrada evden ayrıldıklarını ifade ettikleri öğrenildi. Anne ve babasının, Gamze'nin çikolataya karşı alerjisi bulunduğunu, arkadaşları gittikten sonra da kendi odasında değil, ağabeyinin odasında yattığını söylediği bildirildi. Anne T. S.'nin, cesedi yatakta yüzüstü yatar halde bulduğunu anlattığı da belirtildi.

Gamze'nin cenaze törenine ablası Fatma K. nin eşi ile katıldığı, Milas'ta yaşayan ağabeyi, Yeniköy'de yaşayan diğer ablası ve eniştesinin katılmadığı öğrenildi.

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Gamze’nin ölümündeki soru işaretli
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