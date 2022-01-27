Gamze’nin ölümündeki soru işaretli

Olaydan sonra tutuklanan babası M.H.S. (53) ile annesi T.S.'nin, ifadelerinde olay gecesi kızları Gamze'nin arkadaşlarının eve geldiğini, sohbet edip lahmacun ve çikolata yediklerini ve daha sonrada evden ayrıldıklarını ifade ettikleri öğrenildi. Anne ve babasının, Gamze'nin çikolataya karşı alerjisi bulunduğunu, arkadaşları gittikten sonra da kendi odasında değil, ağabeyinin odasında yattığını söylediği bildirildi. Anne T. S.'nin, cesedi yatakta yüzüstü yatar halde bulduğunu anlattığı da belirtildi.

Gamze'nin cenaze törenine ablası Fatma K. nin eşi ile katıldığı, Milas'ta yaşayan ağabeyi, Yeniköy'de yaşayan diğer ablası ve eniştesinin katılmadığı öğrenildi.