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Giriş Tarihi: 27.10.2022 13:01 Son Güncelleme: 27.10.2022 13:04

Gamze’nin sır ölümünde yeni gelişme! 5 şüpheli serbest bırakıldı

Muğla Bodrum’da yatağında 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu sır bir şekilde hayatını kaybetmişti. Gamze’nin şüpheli ölümü üzerine annesi T.S., babası M.H.S., tekrar gözaltına alındı. Ayrıca amcası E.S.(55), kuzeni G.S.(32), abisi M.S. (37), yengesi N.S.(31), ablası F.K.(27), eniştesi D.K.(30) ve Gamze’nin, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 33 yaşındaki R.K'de gözaltına alındı. Şüphelilerden, Gamze’nin amcası E.S, yengesi N.S, kuzeni G.S, ağabeyi M.S. ve eniştesi D.K, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Gamze’nin sır ölümünde yeni gelişme! 5 şüpheli serbest bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak'ta odasında hareketsiz bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından Gamze Sakallıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Gamze'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Genç kızın boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından Gamze'nin babası M.H.S. (53) ile annesi T.S. (52) gözaltına alındı. Anne ve baba işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANNE VE BABA TEKRAR GÖZALTINDA

Gamze'nin şüpheli ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemesini derinleştirdi. Bodrum Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucunda; Gamze'nin annesi T.S. babası M.H.S., amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), abisi M.S. (37), yengesi N.S. (31), ablası F.K. (27) ile eniştesi D.K. (30) gözaltına alındı. Gamze'nin, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 33 yaşındaki R.K'de Bodrum'da yakalandı.

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden Gamze'nin amcası E.S, yengesi N.S, kuzeni G.S, ağabeyi M.S. ve eniştesi D.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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Gamze’nin sır ölümünde yeni gelişme! 5 şüpheli serbest bırakıldı
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