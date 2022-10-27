Gamze’nin sır ölümünde yeni gelişme! 5 şüpheli serbest bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak'ta odasında hareketsiz bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından Gamze Sakallıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Gamze'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Genç kızın boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından Gamze'nin babası M.H.S. (53) ile annesi T.S. (52) gözaltına alındı. Anne ve baba işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANNE VE BABA TEKRAR GÖZALTINDA

Gamze'nin şüpheli ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemesini derinleştirdi. Bodrum Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucunda; Gamze'nin annesi T.S. babası M.H.S., amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), abisi M.S. (37), yengesi N.S. (31), ablası F.K. (27) ile eniştesi D.K. (30) gözaltına alındı. Gamze'nin, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 33 yaşındaki R.K'de Bodrum'da yakalandı.

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden Gamze'nin amcası E.S, yengesi N.S, kuzeni G.S, ağabeyi M.S. ve eniştesi D.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.