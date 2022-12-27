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Giriş Tarihi: 27.12.2022 16:07 Son Güncelleme: 27.12.2022 16:12

Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

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Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz
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