Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.