Gara şehitleri davasında karar çıktı: Teröristlere ceza yağdı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesindeki teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında bir mağarada PKK'lı teröristlerce şehit edilmiş halende 13 kişinin cenazesi bulundu. Operasyon sırasında 48 terörist etkisiz hale getirilirken 2 terörist ise sağ ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen "Merkaz Botan" kod adlı PKK'lı terörist Doğan Geçgel ve 'Şervan Korkmaz' kod adlı Osman Acer'e Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında PKK'lı teröristlere ceza yağdı.

Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmaya Doğan Geçgel ve Osman Acer Elazığ Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile katıldı. Savcılık mütalaasında sanıklar hakkında beden bakımından kendisini savunmayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, ateşli silah kanununa muhalefet, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma ve kullanma suçundan cezalandırılmasını talep etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Mahkeme heyeti PKK'lı teröristler Doğan Geçgel ve Osman Acer'e son kez söz hakkı verdi. PKK'lı terörist Osman Acer, suçlamaları kabul etmediğini ve silahlarda parmak izinin bulunmadığını ifade ederek "Sadece mağrada çalışıyordum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Doğan Geçgel de suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, yapılan keşifler, dosya kapsamı ve mevcut delilleri göz önünde bulundurarak 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan 1'er kez müebbet, Polis Memurlar Sedat Yabalak, Vedat Kaya ile askeri birliğe teslim olmaya giden Müslüm Altıntaş için kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme suçundan 3'er kez müebbet, askeri personeller Uzm. Çvş. Hüseyin Sarı, Astsubay Semih Özbey, Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci, Jandarma Uzm. Ümit Gıcır, Sözleşmeli Er Sedat Sorgun, Jandarma Er Süleyman Sungur ile Tankçı er Adil Kabaklı için Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme suçundan 7'şer kez müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 13'er kez 21 yıl, Beden bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme ve diğer terör örgütü mensupları ile eylem ve faaliyette bulunmadan dolayı 13'er kez ağırlaştırılmış müebbet, Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma ve kullanma suçundan 10 yıl ile 50 bin TL para cezası, ateşli silahlar kanununa muhalefetten dolayı meydana gelen zararlardan 12 şer yıl ve 40 bin TL para cezası verdi.

MÜEBBET CEZASI ALDILAR

Osman Acer 13 kez ağırlaştırılmış müebbet, 11 müebbet ve 195 yıl ile 90 bin Tl para cezası verilirken, Doğan Geçgel'e ise 14 kez ağırlaştırılmış müebbet, 11 müebbet ve 195 yıl ile 90 bin Tl para cezası verildi.