Garaj kapısında kahreden facia

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde meydana gelen kazada sitenin otoparkından çıkan T.D. (66) yönetimindeki otomobil, bahçede oyun oynayan Betül-Ahmet Cellat çiftinin oğulları Alparslan Cellat ile arkadaşı Eymen A.Y.'ye çarptı.Aracın altında kalan Alparslan Cellat olay yerinde yaşamını yitirdi. Ayağından yaralanan Eymen A.Y. ise hastaneye kaldırıldı. Alparslan Cellat'ın cansız bedeni Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürülürken kaza yerine gelerek bilgi alan Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, küçük çocuğun yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.Kastamonu'nun Uzunoluk Köyü'nde traktör kullanan Nurgül Velioğlu (36), seyir halindeyken römorkun devrilmesi neticesinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki gübre çukuruna saplanan traktörden düşen Velioğlu ağır yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isteyen Lürbiye Kalender (47) ve eşi Hüseyin Kalender'e otomobil çarptı. Kaza sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı. Kalender'in cenazesi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Fethiye'deki kazada ise Diler Gültekin (49) hayatını kaybetti.Kazada hayatını kaybeden Alparslan Cellat'ın ölümüne neden olan araç sürücüsü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Alparslan'ın cenaze namazını Erzurum Müftüsü Rüstem Can kıldırdı. Öğle namazına müteakip Narmanlı Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Cellat, gözyaşları içinde toprağa verildi.