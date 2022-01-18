Garajında kedi ve köpekleri ısıtmak isterken aracı yandı

Alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çevredekiler de garajda bulunan 2 kedi ile 2 köpeği yangından kurtardı. Garajdaki lastiklerin yanması sonucu alevler, kısa sürede büyüdü. Kaynar'ın otomobilini de alevler sardı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü. Araç ise kullanılamaz hale geldi.