GARANTİ BBVA çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Garanti Bankası’ndan açıklama geldi!

GARANTİ BBVA MOBİL UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ?

2 Mayıs itibarıyla birçok kullanıcı, Garanti BBVA'nın mobil bankacılık hizmetine erişim sağlamakta zorluk yaşadığını bildiriyor. Uygulamaya giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" şeklinde bir uyarı mesajıyla karşılaştıklarını belirtiyor. Yaşanan bu aksaklık, kullanıcılar arasında sistemde bir çökme yaşandığı yönünde endişelere neden oldu.