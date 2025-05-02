GARANTİ BBVA çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Garanti Bankası’ndan açıklama geldi!

Garanti BBVA mobil uygulamasında yaşanan erişim sorunu gündem oldu. 2 Mayıs itibarıyla birçok kullanıcı, mobil bankacılık uygulamasına giriş yapamadıklarını ve bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediklerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Kullanıcıların yoğun tepkisinin ardından Garanti BBVA'dan resmi bir açıklama geldi. Peki, Garanti Bankası mobil uygulamasında yaşanan sorun neydi, uygulama çöktü mü, erişim problemi giderildi mi? İşte yaşanan aksaklıkla ilgili son gelişmeler...
GARANTİ BBVA MOBİL UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ?
2 Mayıs itibarıyla birçok kullanıcı, Garanti BBVA'nın mobil bankacılık hizmetine erişim sağlamakta zorluk yaşadığını bildiriyor. Uygulamaya giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" şeklinde bir uyarı mesajıyla karşılaştıklarını belirtiyor. Yaşanan bu aksaklık, kullanıcılar arasında sistemde bir çökme yaşandığı yönünde endişelere neden oldu.
ŞUBELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ UZATILDI
Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamada "Dijital kanllarımıza ve Çağrı Merkezimize erişimde yaşanan kesinti devam etmektedir. Sorunun en kısa sürede çözümü için yoğun şekilde çalışıyoruz. Yaşanan aksaklıktan dolayı üzgünüz. Tüm şubelerimizin çalışma saatlerini uzattığımızı ve işlemlerinizi şubelerimizden gerçekleştirebileceğinizi bilgilerinize sunarız"
GARANTİ'DEN ERİŞİM SORUNUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Bazı kullanıcılar yaşadıkları erişim sorunuyla ilgili olarak bankanın müşteri hizmetleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla bilgi almaya çalıştı. Beklenen duyuru, Garanti Bankası'nın resmi "X" platformu hesabı üzerinden paylaşıldı. Açıklamada, "Sistemlerimizde şu anda teknik bir sorun yaşanmaktadır. Problemi en kısa sürede çözmek için çalışmalarımız sürüyor. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.