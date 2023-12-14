Garanti gördükleri ilçelerde aday adayı patlaması yaşanıyor

Bursa'da yerel seçim süreci hız kazandı. Partilerde, il ve ilçe belediyeleri için aday adaylığı başvuruları devam ederken AK Parti, Bursa'da tüm belediyeleri kazanmak için en iyi isimler üzerinde yoğunlaşıyor. CHP'de ise ortaya çıkan aday adaylığı başvurusu tablosu, sözde değişimin ardından partideki siyasi anlayışın değişmediğini gözler önüne serdi. CHP'de, Bursa'da garanti gözüyle bakılan Nilüfer ve Mudanya ilçelerinde aday adayı patlaması yaşanırken, diğer ilçelerde aday adayı bulmakta zorlanıyor. Merkez Yıldırım ilçesinde henüz CHP'den hiç bir isim aday adayı olmazken, Nilüfer'de 13, Mudanya'da ise 16 CHP'li isim aday adaylığı başvurusu yaptı. Ortaya çıkan tablo, CHP'nin derdinin hizmet değil rant olduğu yönünde eleştirileri de beraberinde getirdi.

CHP'Lİ İLÇELER HİZMETE HASRET

CHP'nin yönettiği Nilüfer, Mudanya ve Gemlik ilçelerinde ise vatandaşlar adeta hizmete hasret kaldı. Mudanya'da Başkan Hayri Türkyılmaz'ın "Vizyon Projem" dediği Yıldıztepe Sosyal Yaşam tesislerinin zemini çökünce proje adeta atıl vaziyette kaldı. Nilüfer'de Başkan Turgay Erdem ise imar ve rant iddialarıyla gündemden düşmüyor. Gemlikliler ise son Genel seçimlerde tavrını ortaya koydu. AK Parti Gemlik'te en çok oy alan parti oldu