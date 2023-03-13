Gardaş sevgisi ağlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Azerbaycan'dan Almanya'ya, Yunanistan'dan Fransa'ya birçok ülke Türkiye'ye hem arama kurtarma ekibi hem de gıda, hijyen ve tıbbi malzeme gönderdi. Gönderilen kolilerin içerisine konulan notlar ise duygulandırdı. Azerbaycan'dan isimsiz gelen bir koli içerisinden çıkan, "Gardaş Türkiye, kaderiniz kaderimizdir. Yüce Allah yardımcınız olsun" ifadeleri yazılı bir not çıktı. Her daim Türkiye'nin yanında olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin bu notu, sahada çalışan personeli duygulandırdı. Ankara'dan yollanan bir koliden de "Bütün ülke yanınızda korkmayın" notu çıktı.