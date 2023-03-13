Haberler Yaşam Haberleri Gardaş sevgisi ağlattı
Giriş Tarihi: 14.3.2023

Gardaş sevgisi ağlattı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Gardaş sevgisi ağlattı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Azerbaycan'dan Almanya'ya, Yunanistan'dan Fransa'ya birçok ülke Türkiye'ye hem arama kurtarma ekibi hem de gıda, hijyen ve tıbbi malzeme gönderdi. Gönderilen kolilerin içerisine konulan notlar ise duygulandırdı. Azerbaycan'dan isimsiz gelen bir koli içerisinden çıkan, "Gardaş Türkiye, kaderiniz kaderimizdir. Yüce Allah yardımcınız olsun" ifadeleri yazılı bir not çıktı. Her daim Türkiye'nin yanında olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin bu notu, sahada çalışan personeli duygulandırdı. Ankara'dan yollanan bir koliden de "Bütün ülke yanınızda korkmayın" notu çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbulluya kentsel dönüşüm kredisi: 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim duyurusu: Hazırlıklar tamamlandı
ABD bankacılık krizinin arkasında şaşkına çeviren gerçek: 'Kurtarıcı' dedikleri ismin bankası battı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
FETÖ’cü Tuna Bekleviç’ten Kılıçdaroğlu’na açık mektup! 'Türkiye'ye dönmek için hazırız' mesajı
Alanya'da akıl almaz vurgun 5 Milyon TL
Son dakika: Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den üzen haber! Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı!
Altılı Koalisyon'un 'gizli' ortağı HDP'den PKK terör elebaşı Öcalan'a selam!
3 üniversite bitiren kişiyi "Ben Hızır'ım" diyerek dolandırdı! Görüntüler ortaya çıktı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
ARKADAŞINA GÖNDER
Gardaş sevgisi ağlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA