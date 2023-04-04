Gardiyan katili suç makinesi çıktı: Tam 38 suç dosyası!

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMASIN

Aynı zamanda Turgay Kınalı'nın yeğeni olan ailenin avukatı Bahar Kınalı, sanığa takdir indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını isteyerek, "Sanık olay günü Turgay Kınalı tarafından 20 dakika darbedildiğini söylese de yapılan adli muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Kolonya içtiğini ve yaptıklarını hatırlamadığını belirten kaç dakika darbedildiğini söylüyor, olaydan sonra kaçarak ablasının evini buluyor, geçeceği sokakları, bineceği minibüsü, ineceği durağı biliyor. Bunları bilip de nasıl olayla ilgili hiçbir şey hatırlamaz. Beyanları hayatın olağan akışına aykırıdır. Meyve bıçağını da meyve kesmek için söyleyerek olayı masumlaştırmak istiyor. Kimse üzerinde meyve bıçağını kılıfa sokarak taşımaz. Olayın vahameti basına yansıması infaz koruma memurlarının işlerini endişe ve korkuyla yapmaya başlamalarına neden olmuştur. Dolayısıyla vereceğiniz karar, ailesini, akrabalarını, tüm infaz koruma memurlarını etkileyecektir" diye konuştu. Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 19 Haziran'a ertelendi.